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İstanbul’da yoğun kar! A Haber canlı yayınında horon keyfi

Akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı ile kendisini sokağa atanlar hep birlikte horon oynadı. Konuya ilişkin A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca şu ifadeleri kullandı, "İstanbul'un belirli noktalarında belirli bölgelerinde kar yağışı oldukça fazla. Biz de Beykoz'dayız. İnsanlar bir yandan burada kartopu savaşı yapıyor bir yandan da horon tepenler bile var." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:51
İstanbul’da yoğun kar! A Haber canlı yayınında horon keyfi

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. A Haber ekipleri İstanbul'un farklı ilçelerinden canlı yayınlarla bölgelerdeki son durumu aktarmaya devam ediyor.

İstanbul’da yoğun kar! A Haber canlı yayınında horon keyfi

A HABER CANLI YAYININDA KAR ALTINDA HORON KEYFİ

Akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı ile kendisini sokağa atanlar hep birlikte horon oynadı.

İstanbul’da yoğun kar! A Haber canlı yayınında horon keyfi

Konuya ilişkin A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'un belirli noktalarında belirli bölgelerinde kar yağışı oldukça fazla. Biz de onlardan bir tanesi olan Beykoz'dayız. İnsanlar bir yandan burada kartopu savaşı yapıyor bir yandan da horon tepenler bile var.

İstanbul’da yoğun kar! A Haber canlı yayınında horon keyfi

Şu anda bulunduğumuz kısımda oldukça kuvvetli bir yağış var. Burada sadece çocuklar da yok "karın keyfini çocuklar çıkardı" diyoruz ama aslında tüm vatandaşlar burada.

İstanbul’da yoğun kar! A Haber canlı yayınında horon keyfi

O günlerden bir tanesi şu an tam olarak yaşanıyor."

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