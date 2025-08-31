Viral Galeri Viral Liste Adıyaman'da iş yerine molotof saldırısı! Facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman'da bulunan bir kot satışı yapan bir iş yerine molotofkokteyli saldırısı gerçekleşti. İddiaya göre hafif ticari araç işletmenin önüne attığı molotof sonucu dükkan alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen ekipler işletme önünde patlamamış mototofkokteyli tespit etmesinin ardından çalışma başlatırken yangın uzun uğraşları sonucundan kontrol altına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 04:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 05:13
Adıyaman’da iş yerine molotof saldırısı! Facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman'da gece saatleri merkez ilçesine bağlı Hoca Ömer Mahallesi 205. Sokak içerisinde bulunan kot satışı yapan iş yeri önünde saldırı gerçekleşti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

PATLAMAMIŞ MOTOLOFKOKTEYLİ PANİK OLUŞTURDU

Öte yandan, iş yerinin yanında henüz patlamamış bir molotofkokteyline rastlandı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

GİYİM MAĞAZASINA MOLOTOFLU SALDIRI
İddiaya göre hafif ticari araç ile gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından işletmeye molotofkokteyli atıldı. Atılan molotofkokteylinin ardından iş yeri kısa sürede alev topuna döndü.

