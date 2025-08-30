Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'nde dehşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti | 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisindeki kafede dehşet dolu anlar yaşandı. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte kan donduran olayın detayları....
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 30.08.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:55