Adıyaman’da korkunç olay: Giyim mağazasına molotoflu saldırı düzenlendi

Adıyaman'da bulunan bir kot satışı yapan bir iş yerine molotofkokteyli saldırısı gerçekleşti. İddiaya göre hafif ticari araç işletmenin önüne attığı molotof sonucu dükkan alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen ekipler işletme önünde patlamamış mototofkokteyli tespit etmesinin ardından çalışma başlatırken yangın uzun uğraşları sonucundan kontrol altına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.