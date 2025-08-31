31 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Adıyaman'da korkunç olay: Giyim mağazasına molotoflu saldırı düzenlendi
Adıyaman’da korkunç olay: Giyim mağazasına molotoflu saldırı düzenlendi

Adıyaman'da korkunç olay: Giyim mağazasına molotoflu saldırı düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2025 05:12
Güncelleme:31.08.2025 05:12
Adıyaman'da bulunan bir kot satışı yapan bir iş yerine molotofkokteyli saldırısı gerçekleşti. İddiaya göre hafif ticari araç işletmenin önüne attığı molotof sonucu dükkan alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edilirken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen ekipler işletme önünde patlamamış mototofkokteyli tespit etmesinin ardından çalışma başlatırken yangın uzun uğraşları sonucundan kontrol altına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’da korkunç olay: Giyim mağazasına molotoflu saldırı düzenlendi
Kiracısının ölümüne neden olmuştu! Evi yandı
Kiracısının ölümüne neden olmuştu! Evi yandı
Giyim mağazasına molotoflu saldırı
Giyim mağazasına molotoflu saldırı
Denizli’de alevlerle canhıraş mücadele
Denizli'de alevlerle canhıraş mücadele
Edirne’de kuraklık alarm verdi
Edirne'de kuraklık alarm verdi
Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem...
Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem...
Milli sporcunun ’ev’ direnişi!
Milli sporcunun 'ev' direnişi!
Ahır Dağı’na dünyanın en büyük Türk Bayrağı işlendi
Ahır Dağı’na dünyanın en büyük Türk Bayrağı işlendi
Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
Enez’de teknelerden Zafer Seyri
Enez’de teknelerden "Zafer Seyri"
Serinlemek için girdiği su kanalında can verdi
Serinlemek için girdiği su kanalında can verdi
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Daha Fazla Video Göster