Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım
YKS sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı süreç başladı! Gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. E-devlet üzerinden e-kayıt ve bireysel başvurular gerekli belgeler merak konusu oldu. Peki üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? İşte adım adım üniversite kayıt rehberi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 09:21