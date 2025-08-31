Viral Galeri Viral Liste Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

YKS sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı süreç başladı! Gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. E-devlet üzerinden e-kayıt ve bireysel başvurular gerekli belgeler merak konusu oldu. Peki üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? İşte adım adım üniversite kayıt rehberi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.08.2025 09:21
Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

2025-2026 üniversite kayıt süreci başlıyor. Üniversiteli olma heyecanını yaşayan öğrenciler, bireysel kayıt işlemlerinde sorun çıkmaması adına gerekli belgeleri araştırıyor. E-kayıt işlemlerinin ise nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki üniversite kayıtları hangi tarihlerde yapılacak, e-Devlet üzerinden e-kayıt işlemi nasıl tamamlanacak? Öğrencilerin yanına alması gereken belgeler neler? İşte üniversite kayıt süreciyle ilgili merak edilenler…

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

2025 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Belirlenen tarihler içinde kaydını yapmayan adayların kayıt hakkı geçersiz olacak.

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

e-Kayıt Nasıl Yapılır?

Elektronik kayıt işlemleri öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor. Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite e-Kayıt" sekmesine giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

  • Mezuniyet bilgisi MEB sisteminden, askerlik durumu ise Asker Alma Dairesi'nden kontrol edilecek.
  • Mezuniyet bilgisi doğrulanamayan adaylar yalnızca bireysel kayıt ile işlemlerini yapabilecek.
  • e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin barkodlu kayıt çıktısını alarak saklamaları gerekiyor.
Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

Bireysel Üniversite Kaydı İçin Gerekli Belgeler

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

SON DAKİKA