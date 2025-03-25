Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?
Kadir Suresi, İslam dünyasında özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en fazla araştırılan surelerden biridir. Kuran-ı Kerim'de 97. sure olarak yer alan Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin büyüklüğünü ve bu gecede Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığını vurgulamaktadır. 5 ayetten oluşan bu sure, bu mübarek gecenin faziletine dair önemli mesajlar sunar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:42