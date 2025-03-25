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Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

Kadir Suresi, İslam dünyasında özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en fazla araştırılan surelerden biridir. Kuran-ı Kerim'de 97. sure olarak yer alan Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin büyüklüğünü ve bu gecede Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığını vurgulamaktadır. 5 ayetten oluşan bu sure, bu mübarek gecenin faziletine dair önemli mesajlar sunar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:42
Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

KADİR SURESİ'NİN İNİŞ SEBEBİ

Rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.s.)'e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Efendimiz, bunu önceki insanların ömrüne nispetle çok kısa buldu. Ümmetinin, onlar kadar sâlih amel işlemekten mahrum kalacağını düşündü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ona ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini lûtfetti. (Muvatta', İ'tikâf 15)

Diğer bir rivayet de şöyledir: Bir gün Allah Resûlü (s.a.s.) ashâbına, İsrâiloğulları'ndan bir kişiyi anlatmıştı. Şem'ûn-i Gâzî isimli bu zât, bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibâdetle geçirmişti. müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Tealâ, ümmet-i Muhammed'e olan lutuf ve merhametini beyân etmek üzere Kadir sûresini indirdi. (Vâhidî, Esbâbu'n-nüzûl, s. 486)

Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

İslam dünyasında Kadir Gecesi, Ramazan ayında gerçekleştirilen en mübarek gecelerden biridir. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in ilk kez indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bu geceyi diğer zaman dilimlerinden ayıran çok önemli faziletlere sahiptir. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Bu özellik, geceye yapılan ibadetlerin, bu kadar uzun bir süre boyunca yapılacak olan ibadetlerden daha üstün olduğu anlamına gelir. Kadir Gecesi'nde yapılan her türlü hayır, dua ve ibadet, insanın ömründe kat edebileceği en değerli zaman dilimlerinden biridir.

Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

KADİR SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi'dir. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

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