Viral Galeri Viral Liste Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Kadir Gecesi'nde edilen dualar geri çevrilmez... Bu mübarek geceyi tam anlamıyla değerlendirmek ve bin ayın bereketine kavuşmak için okunacak en etkili esmalar, ayetler ve ibadetler araştırılıyor. Peki mübarek Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? İşte affa açılan bu kapıda duaların kabul olması için okunacak esmalar, ayetler ve ibadetler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:53
Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, müminlerin gönlünü umutla dolduran Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, sema kapılarının ardına kadar açıldığı ve af dileyenlerin rahmete kavuştuğu bu gecede dualar okunacak, ibadetler yapılacak. Peki Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilmeli, hangi ayetler ve esmalar okunmalı?

Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, kulluk bilincinin derinleştiği, gönüllerin arındığı ve duaların semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu gece, sadece bireysel değil, ümmetin birlik ve dirliği için de niyazda bulunmak büyük bir fazilettir.

Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Kadir Gecesi Nasıl İhya Edilmeli? Kadir Gecesi Duası

Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, Müsafirin, 175)

Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Kadir Gecesi'de akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar ibadet edilmesi önemlidir. Bu gecede okunacak esmalar, içtenlikle edilen tövbe ve istiğfar duaları, teheccüd ve tesbih namazı gibi nafile ibadetler, kalbi Allah'a yakınlaştırır. Anne ve babanın duasını almak, hayatta değillerse onlar için rahmet dilemek çok kıymetlidir.

Küskünlüklerin son bulduğu, gönüllerin barıştığı bu gece, arınmanın tam vaktidir. İmkanı olanlar için bu gece sadaka vermek, duaların kabulüne vesile olur. Fikriyat'a göre, Kadir gecesinde okunacak dualar şu şekildedir:

Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Bu gecede edilecek duayı Peygamber Efendimiz (SAV), Aişe validemiz ona sorduğunda (R.ANHA) şu şekilde ifade etmiştir:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?"

Resulullah Efendimiz (SAV) de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:

"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!.." (Tirmizî, Daavât 84.)

SON DAKİKA