Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler
Kadir Gecesi'nde edilen dualar geri çevrilmez... Bu mübarek geceyi tam anlamıyla değerlendirmek ve bin ayın bereketine kavuşmak için okunacak en etkili esmalar, ayetler ve ibadetler araştırılıyor. Peki mübarek Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? İşte affa açılan bu kapıda duaların kabul olması için okunacak esmalar, ayetler ve ibadetler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:53