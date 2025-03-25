Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler

Kadir Gecesi'de akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar ibadet edilmesi önemlidir. Bu gecede okunacak esmalar, içtenlikle edilen tövbe ve istiğfar duaları, teheccüd ve tesbih namazı gibi nafile ibadetler, kalbi Allah'a yakınlaştırır. Anne ve babanın duasını almak, hayatta değillerse onlar için rahmet dilemek çok kıymetlidir.

Küskünlüklerin son bulduğu, gönüllerin barıştığı bu gece, arınmanın tam vaktidir. İmkanı olanlar için bu gece sadaka vermek, duaların kabulüne vesile olur. Fikriyat'a göre, Kadir gecesinde okunacak dualar şu şekildedir: