2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler
Türkiye, 2026'nın ilk aylarından bu yana sanat dünyasının çınarlarını bir bir uğurluyor. Kadir İnanır'ın vedasıyla tekrar hatırladığımız, beyazperdeden televizyon dünyasına kadar hayatımıza dokunan o isimleri ve hafızalara kazınan veda anlarını bir araya getirdik.
2026 yılının ilk günlerinden bu yana sanat camiasından gelen art arda vefat haberleri, Türkiye'yi derin bir hüzne boğdu. Kendi alanlarında iz bırakan, nesillerin kalbine dokunan birbirinden değerli isimleri bu yıl tek tek uğurlamanın acısını yaşıyoruz.
YEŞİLÇAM VE TİYATRO DÜNYASININ BÜYÜK KAYIPLARI
Kadir İnanır (77): Yeşilçam'ın efsane ismi, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran'da aramızdan ayrıldı.
Haldun Dormen (97): Türk tiyatrosunun duayen ismi, enfeksiyon tedavisi gördüğü hastanede 21 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu.
Ali Tutal: "Güneşi Gördüm", "Geniş Aile" ve "Hükümet Kadın" gibi pek çok yapımda rol alan usta oyuncu, 22 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Necdet Kökeş (82): Battal Gazi serisinin unutulmaz "Zıpzıp"ı, 2 Şubat'ta yaşamını yitirdi.