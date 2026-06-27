CANLI YAYIN

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, 2026'nın ilk aylarından bu yana sanat dünyasının çınarlarını bir bir uğurluyor. Kadir İnanır'ın vedasıyla tekrar hatırladığımız, beyazperdeden televizyon dünyasına kadar hayatımıza dokunan o isimleri ve hafızalara kazınan veda anlarını bir araya getirdik.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 1

2026 yılının ilk günlerinden bu yana sanat camiasından gelen art arda vefat haberleri, Türkiye'yi derin bir hüzne boğdu. Kendi alanlarında iz bırakan, nesillerin kalbine dokunan birbirinden değerli isimleri bu yıl tek tek uğurlamanın acısını yaşıyoruz.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 2

YEŞİLÇAM VE TİYATRO DÜNYASININ BÜYÜK KAYIPLARI

Kadir İnanır (77): Yeşilçam'ın efsane ismi, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran'da aramızdan ayrıldı.

PORTRE | Yeşilçamın bir yıldızı daha kaydı PORTRE | YEŞİLÇAM'IN BİR YILDIZI DAHA KAYDI
2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 3

Haldun Dormen (97): Türk tiyatrosunun duayen ismi, enfeksiyon tedavisi gördüğü hastanede 21 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 4

Ali Tutal: "Güneşi Gördüm", "Geniş Aile" ve "Hükümet Kadın" gibi pek çok yapımda rol alan usta oyuncu, 22 Şubat'ta hayatını kaybetti.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 5

Necdet Kökeş (82): Battal Gazi serisinin unutulmaz "Zıpzıp"ı, 2 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 6

Ferdi Atuner (82): Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Atuner, 22 Nisan'da aramızdan ayrıldı.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 7

MÜZİK DÜNYASINDAN ACI VEDALAR

Fatih Ürek (59): Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 8

Rıza Tamer (43): "Benden Sonra" şarkısıyla şöhreti yakalayan, son dönemde sokak performanslarıyla fenomen olan genç şarkıcı, 17 Nisan'da vefat etti.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 9

Erol Köse (61): Türk müzik sektörünün önemli yapımcılarından Köse, 23 Mart'ta trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 10

EKRANLARIN SEVİLEN YÜZLERİ VE DEĞERLİ İSİMLER

Ece İrtem (35): "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu, 15 Haziran'da evinde geçirdiği ani vefatıyla sevenlerini derinden sarstı.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 11

Reha Muhtar (66): Uzun yıllar ekranların vazgeçilmez yüzlerinden olan Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle 3 Haziran'da hayatını kaybetti.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 12

Prof. Dr. İlber Ortaylı (78): Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart'ta yaşamını yitirdi.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 13

Kanbolat Görkem Arslan (45): "Poyraz Karayel" dizisiyle tanınan başarılı oyuncu, kalp krizi sonucu 11 Şubat'ta hayatını kaybetti.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 14

Ramazan Tetik (31): "Eşref Rüya" dizisi oyuncusu, 1 Nisan'da ani bir kalp kriziyle genç yaşta aramızdan ayrıldı.

2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler 15

İbrahim Yıldız (27): Geçtiğimiz yıl geçirdiği kaza sonrası 6 aylık yaşam mücadelesini kaybeden genç oyuncu, 27 Şubat'ta vefat etti.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin