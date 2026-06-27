2026'nın acı vedaları: Bu yıl aramızdan ayrılan ünlü isimler

2026 yılının ilk günlerinden bu yana sanat camiasından gelen art arda vefat haberleri, Türkiye'yi derin bir hüzne boğdu. Kendi alanlarında iz bırakan, nesillerin kalbine dokunan birbirinden değerli isimleri bu yıl tek tek uğurlamanın acısını yaşıyoruz.