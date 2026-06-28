Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru
Türk yarışçılığının simgesi haline gelen Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez koşulacak. Organizasyon öncesinde gözler, 1996'dan bu yana geçilemeyen 2.26.22'lik rekorun sahibi Bold Pilot'a çevrildi. Efsane safkanın başarıları ve Halis Karataş ile kurduğu unutulmaz bağ yeniden gündemde.
Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenleniyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün takvimine göre yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Tarihi organizasyon öncesinde ise yarış dünyasının hafızasına kazınan isimlerden Bold Pilot ve 30 yıla yaklaşan rekoru yeniden gündeme geldi.
100'ÜNCÜ GAZİ KOŞUSU HEYECANI
Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, yalnızca üç yaşlı İngiliz safkanlarının bir kez katılabildiği özel bir yarış olarak kabul ediliyor. İlk kez 1927 yılında düzenlenen organizasyon, yıllardır Türk atçılığının en büyük sınavlarından biri olmayı sürdürüyor.
Bu yılki 100'üncü koşu öncesinde hazırlık yarışları da tamamlanırken, yarışseverlerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri yine Bold Pilot'ın kırılması güç derecesi oldu.
BOLD PILOT NEDEN HALA KONUŞULUYOR?
Bold Pilot, yalnızca kazandığı yarışlarla değil, ortaya koyduğu performans ve kırdığı rekorlarla da Türk yarışçılık tarihinin en önemli safkanları arasında gösteriliyor.
21 Nisan 1993'te dünyaya gelen safkan, Atman Ekürisi adına yetiştirildi. Babası Persian Bold, annesi ise Rosa Palumbo'ydu. İlk yarışına 28 Mayıs 1995'te Veliefendi Hipodromu'nda çıkan Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş ile birlikte kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.
KARİYERİNDE HANGİ BAŞARILARA İMZA ATTI?
Bold Pilot, iki yaşlılık döneminde Türk yarışçılığının en önemli koşularından olan Burhan Karamehmet, Kraliçe II. Elizabeth ve Çaldıran Koşusu'nu kazandı.
Üç yaşına geldiğinde ise kariyerinin zirvesine ulaştı. 1996 yılında koşulan Gazi Koşusu'nu kazanarak adını tarihe yazdırdı. Aynı dönemde katıldığı dokuz yarışın sekizinden birincilikle ayrıldı. Kariyeri boyunca iki kez Başbakanlık Koşusu şampiyonluğu yaşadı.
Bold Pilot'ın yarış karnesi
|Başlık
|Bilgi
|Doğum tarihi
|21 Nisan 1993
|İlk yarışı
|28 Mayıs 1995
|Toplam yarış
|30
|Birincilik
|21
|İkincilik
|4
|Üçüncülük
|2
|Dördüncülük
|2
|Tabela dışı
|1
|Ölüm tarihi
|30 Nisan 2015
2.26.22'LİK GAZİ KOŞUSU REKORU HALA KIRILAMADI
23 Haziran 1996'da gerçekleştirilen 70. Gazi Koşusu'nda Bold Pilot, yarışın son bölümünde yaptığı etkili atakla rakiplerini geride bıraktı.
2400 metrelik yarışı 2.26.22'lik dereceyle tamamlayan efsane safkan, bugün de geçerliliğini koruyan pist rekorunun sahibi oldu. Aradan yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen bu dereceye ulaşan başka bir safkan çıkmadı.