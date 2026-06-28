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Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk yarışçılığının simgesi haline gelen Gazi Koşusu bu yıl 100'üncü kez koşulacak. Organizasyon öncesinde gözler, 1996'dan bu yana geçilemeyen 2.26.22'lik rekorun sahibi Bold Pilot'a çevrildi. Efsane safkanın başarıları ve Halis Karataş ile kurduğu unutulmaz bağ yeniden gündemde.

Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 1

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenleniyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün takvimine göre yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Tarihi organizasyon öncesinde ise yarış dünyasının hafızasına kazınan isimlerden Bold Pilot ve 30 yıla yaklaşan rekoru yeniden gündeme geldi.

Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 2

100'ÜNCÜ GAZİ KOŞUSU HEYECANI

Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, yalnızca üç yaşlı İngiliz safkanlarının bir kez katılabildiği özel bir yarış olarak kabul ediliyor. İlk kez 1927 yılında düzenlenen organizasyon, yıllardır Türk atçılığının en büyük sınavlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu yılki 100'üncü koşu öncesinde hazırlık yarışları da tamamlanırken, yarışseverlerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri yine Bold Pilot'ın kırılması güç derecesi oldu.

Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 3

BOLD PILOT NEDEN HALA KONUŞULUYOR?

Bold Pilot, yalnızca kazandığı yarışlarla değil, ortaya koyduğu performans ve kırdığı rekorlarla da Türk yarışçılık tarihinin en önemli safkanları arasında gösteriliyor.

21 Nisan 1993'te dünyaya gelen safkan, Atman Ekürisi adına yetiştirildi. Babası Persian Bold, annesi ise Rosa Palumbo'ydu. İlk yarışına 28 Mayıs 1995'te Veliefendi Hipodromu'nda çıkan Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş ile birlikte kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.

Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 4

KARİYERİNDE HANGİ BAŞARILARA İMZA ATTI?

Bold Pilot, iki yaşlılık döneminde Türk yarışçılığının en önemli koşularından olan Burhan Karamehmet, Kraliçe II. Elizabeth ve Çaldıran Koşusu'nu kazandı.

Üç yaşına geldiğinde ise kariyerinin zirvesine ulaştı. 1996 yılında koşulan Gazi Koşusu'nu kazanarak adını tarihe yazdırdı. Aynı dönemde katıldığı dokuz yarışın sekizinden birincilikle ayrıldı. Kariyeri boyunca iki kez Başbakanlık Koşusu şampiyonluğu yaşadı.

Bold Pilot'ın yarış karnesi

Başlık Bilgi
Doğum tarihi 21 Nisan 1993
İlk yarışı 28 Mayıs 1995
Toplam yarış 30
Birincilik 21
İkincilik 4
Üçüncülük 2
Dördüncülük 2
Tabela dışı 1
Ölüm tarihi 30 Nisan 2015
Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 5

2.26.22'LİK GAZİ KOŞUSU REKORU HALA KIRILAMADI

23 Haziran 1996'da gerçekleştirilen 70. Gazi Koşusu'nda Bold Pilot, yarışın son bölümünde yaptığı etkili atakla rakiplerini geride bıraktı.

2400 metrelik yarışı 2.26.22'lik dereceyle tamamlayan efsane safkan, bugün de geçerliliğini koruyan pist rekorunun sahibi oldu. Aradan yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen bu dereceye ulaşan başka bir safkan çıkmadı.

Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 6

2.26.22'LİK GAZİ KOŞUSU REKORU HALA KIRILAMADI

23 Haziran 1996'da gerçekleştirilen 70. Gazi Koşusu'nda Bold Pilot, yarışın son bölümünde yaptığı etkili atakla rakiplerini geride bıraktı.

2400 metrelik yarışı 2.26.22'lik dereceyle tamamlayan efsane safkan, bugün de geçerliliğini koruyan pist rekorunun sahibi oldu. Aradan yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen bu dereceye ulaşan başka bir safkan çıkmadı.

Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru 7

EMEKLİLİKTEN SONRA DA İLGİ ODAĞI OLDU

1998 yılında Başbakanlık Koşusu'nu kazanarak yarış kariyerini noktalayan Bold Pilot, daha sonra aygır olarak yetiştiricilikte görev aldı. Yıllar sonra Veliefendi Hipodromu'na düzenlenen jübile töreni için yeniden çıkarılan efsane safkan, tribünleri dolduran binlerce yarışsever tarafından ayakta alkışlandı.

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