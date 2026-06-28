Gazi Koşusu’nun "erişilemez" şampiyonu: Bold Pilot'ın kırılamayan efsane rekoru

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez düzenleniyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün takvimine göre yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Tarihi organizasyon öncesinde ise yarış dünyasının hafızasına kazınan isimlerden Bold Pilot ve 30 yıla yaklaşan rekoru yeniden gündeme geldi.

100'ÜNCÜ GAZİ KOŞUSU HEYECANI

Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, yalnızca üç yaşlı İngiliz safkanlarının bir kez katılabildiği özel bir yarış olarak kabul ediliyor. İlk kez 1927 yılında düzenlenen organizasyon, yıllardır Türk atçılığının en büyük sınavlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu yılki 100'üncü koşu öncesinde hazırlık yarışları da tamamlanırken, yarışseverlerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri yine Bold Pilot'ın kırılması güç derecesi oldu.