'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı

BİR DÖNEMİN SİMGESİ, BİR ÖMÜRLÜK MİNNET Hülya Avşar, o gün ölümün kıyısından döndüğü kazanın izlerini yıllarca taşıdı. Karnındaki dikiş izlerini sanatsal bir dövmeyle kapatmış olsa da, o zor günlerde Kadir İnanır'ın gösterdiği cesaret ve şefkat, sanatçının hafızasındaki yerini her zaman korudu.. Usta sanatçı, sinemadaki başarısı kadar, zor anlarda gösterdiği bu insani duruşuyla da daima hatırlanacak.

"KADİR OLMASA YAŞAYAMAZDIM" Geçtiğimiz yıl, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programda yaşadığı felaketi tüm çıplaklığıyla anlatan Hülya Avşar, o dönem kariyerinin henüz başında olduğunu belirtmişti.

Filmin final sahnesinde gelinlik içinde kamera karşısında olduğu anları hatırlatan Avşar, fünyelerle ilgili yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etmişti: "Üzerimde gelinlik vardı ve sahnenin ihtişamlı olması isteniyordu. Fünyelerden çok korkuyordum, yerleştiren kişilere 'fazla patlamasın' dedim. O sırada Kadir geldi ve 'Çıkarın çabuk onu oradan' diye müdahale etti. Meğer o fünye tahrip fünyesiymiş."

"VÜCUDUMDAN FIŞKIRANLARI GÖZÜMLE GÖRDÜM" Yaşanan teknik hatanın ardından patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan Avşar, o anlarda yaşadığı dehşeti şu ifadelerle paylaştı: "Midem delindi, karaciğerim parçalandı, kaburgalarım kırıldı. Vücudumdan fışkıran her şeyi gözümle gördüm, inanamazsın." Kazanın ardından 20 gün yoğun bakımda kaldığını ve ölümle burun buruna geldiğini belirten sanatçı, Kadir İnanır'ın o gün sergilediği soğukkanlı müdahalenin hayatını kurtardığını vurguladı.