'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı
77 yaşında aramızdan ayrılan efsane oyuncu Kadir İnanır, yalnızca beyazperdedeki karizmatik oyunculuğuyla değil, gerçek hayattaki kahramanlığıyla da hafızalara kazındı. 1984 yılında 'Yabancı' filminin setinde yaşanan fünye faciasında, soğukkanlı müdahalesiyle Hülya Avşar'ı ölümün kıyısından çekip alan İnanır, bir sanatçıdan çok daha fazlası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.
Türk sinemasının jönlerinden biri olan, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" gibi unutulmaz eserlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 13 Mayıs'ta ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakımda süren tedaviye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan İnanır'ın vefatı, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. dında unutulmaz karakterler, ödüller ve sayısız film bırakan İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanatçının sadece beyazperdedeki cesur rolleri değil, gerçek hayattaki soğukkanlılığı ve kahramanlığı da yeniden gündeme geldi.
1984: BİR FİLM SETİNDEN ÖLÜMÜN KIYISINA
Yıl 1984... Osman F. Seden'in yönettiği "Yabancı" filminin çekimlerinde, mutlu bir nikâh sahnesi trajik bir faciaya dönüştü. Senaryo gereği Hülya Avşar'ın üzerine yerleştirilen fünye, set ekibinin barut miktarını hatalı ayarlaması sonucu beklenenden çok daha şiddetli patladı.
BEYAZPERDENİN ÖTESİNDE BİR KAHRAMAN
Patlamanın etkisiyle genç oyuncunun karnı yaralandı ve bağırsakları dışarı çıktı. Setteki herkes Hülya Avşar'ın sahne gereği yere düştüğünü sanarken, olayın vahametini ilk fark eden Kadir İnanır oldu.
Organ ölümü riskinin hayati önem taşıdığını bilen usta oyuncu, hiç tereddüt etmeden elleriyle bağırsakları içeri itti ve yaraya tampon yaparak Hülya Avşar'ın bilincini korumasını sağladı. Sanatçıyı kendi imkânlarıyla hızla hastaneye ulaştıran İnanır, Avşar'ın hayata tutunmasında kritik bir rol oynadı.