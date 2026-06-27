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'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

77 yaşında aramızdan ayrılan efsane oyuncu Kadir İnanır, yalnızca beyazperdedeki karizmatik oyunculuğuyla değil, gerçek hayattaki kahramanlığıyla da hafızalara kazındı. 1984 yılında 'Yabancı' filminin setinde yaşanan fünye faciasında, soğukkanlı müdahalesiyle Hülya Avşar'ı ölümün kıyısından çekip alan İnanır, bir sanatçıdan çok daha fazlası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 1

Türk sinemasının jönlerinden biri olan, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" gibi unutulmaz eserlerin başrol oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 13 Mayıs'ta ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 2

Yoğun bakımda süren tedaviye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan İnanır'ın vefatı, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. dında unutulmaz karakterler, ödüller ve sayısız film bırakan İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sanatçının sadece beyazperdedeki cesur rolleri değil, gerçek hayattaki soğukkanlılığı ve kahramanlığı da yeniden gündeme geldi.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 3

1984: BİR FİLM SETİNDEN ÖLÜMÜN KIYISINA

Yıl 1984... Osman F. Seden'in yönettiği "Yabancı" filminin çekimlerinde, mutlu bir nikâh sahnesi trajik bir faciaya dönüştü. Senaryo gereği Hülya Avşar'ın üzerine yerleştirilen fünye, set ekibinin barut miktarını hatalı ayarlaması sonucu beklenenden çok daha şiddetli patladı.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 4

BEYAZPERDENİN ÖTESİNDE BİR KAHRAMAN

Patlamanın etkisiyle genç oyuncunun karnı yaralandı ve bağırsakları dışarı çıktı. Setteki herkes Hülya Avşar'ın sahne gereği yere düştüğünü sanarken, olayın vahametini ilk fark eden Kadir İnanır oldu.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 5

Organ ölümü riskinin hayati önem taşıdığını bilen usta oyuncu, hiç tereddüt etmeden elleriyle bağırsakları içeri itti ve yaraya tampon yaparak Hülya Avşar'ın bilincini korumasını sağladı. Sanatçıyı kendi imkânlarıyla hızla hastaneye ulaştıran İnanır, Avşar'ın hayata tutunmasında kritik bir rol oynadı.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 6

BİR DÖNEMİN SİMGESİ, BİR ÖMÜRLÜK MİNNET

Hülya Avşar, o gün ölümün kıyısından döndüğü kazanın izlerini yıllarca taşıdı. Karnındaki dikiş izlerini sanatsal bir dövmeyle kapatmış olsa da, o zor günlerde Kadir İnanır'ın gösterdiği cesaret ve şefkat, sanatçının hafızasındaki yerini her zaman korudu.. Usta sanatçı, sinemadaki başarısı kadar, zor anlarda gösterdiği bu insani duruşuyla da daima hatırlanacak.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 7

"KADİR OLMASA YAŞAYAMAZDIM"

Geçtiğimiz yıl, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programda yaşadığı felaketi tüm çıplaklığıyla anlatan Hülya Avşar, o dönem kariyerinin henüz başında olduğunu belirtmişti.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 8

Filmin final sahnesinde gelinlik içinde kamera karşısında olduğu anları hatırlatan Avşar, fünyelerle ilgili yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etmişti:

"Üzerimde gelinlik vardı ve sahnenin ihtişamlı olması isteniyordu. Fünyelerden çok korkuyordum, yerleştiren kişilere 'fazla patlamasın' dedim. O sırada Kadir geldi ve 'Çıkarın çabuk onu oradan' diye müdahale etti. Meğer o fünye tahrip fünyesiymiş."

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 9

"VÜCUDUMDAN FIŞKIRANLARI GÖZÜMLE GÖRDÜM"

Yaşanan teknik hatanın ardından patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan Avşar, o anlarda yaşadığı dehşeti şu ifadelerle paylaştı: "Midem delindi, karaciğerim parçalandı, kaburgalarım kırıldı. Vücudumdan fışkıran her şeyi gözümle gördüm, inanamazsın."

Kazanın ardından 20 gün yoğun bakımda kaldığını ve ölümle burun buruna geldiğini belirten sanatçı, Kadir İnanır'ın o gün sergilediği soğukkanlı müdahalenin hayatını kurtardığını vurguladı.

'Yabancı' setinde fünye kazası! Kadir İnanır Avşar Kızı'nın hayatını kurtarmıştı 10

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hülya Avşar, usta sanatçının vefat haberini alır almaz derin üzüntüsünü dile getirdi. Avşar, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."

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