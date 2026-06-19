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2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kıvanç Tatlıtuğ'un adrenalin dolu günü! Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 7 yaşındaki Zayn'ın direksiyonuna geçtiği ATV'ye binen ünlü oyuncu, pistte heyecan dolu anlar yaşadı.

2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 1

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve küçük yetenek Zayn Sofuoğlu'nun dostluğu, paylaşılan yeni görüntülerle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 2

Pistte gerçekleşen buluşmada, 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde paylaşılan videoda espriyle karışık "Zayn, lütfen bana acı" sözleriyle takipçilerini gülümsetmişti.

2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 3

ATV aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu, aracı iki tekerlek üzerinde sürerek, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşattı. Tatlıtuğ'un o anlardaki şaşkınlığı ve eğlenceli halleri, videoya yansıdı.

ZAYN SOFUOĞLU'NDAN İKİ TEKERLEK ÜSTÜNDE ŞOV
2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 4

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY: KIVANÇ TATLITUĞ AURASI"

Küçük Sofuoğlu, bu unutulmaz anları 5,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Videoyu "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla yayınlayan Zayn, paylaşımıyla kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, kısa süre içerisinde yaklaşık 5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 5

ŞAMPİYONDAN TAKDİR

Sofuoğlu'nun paylaştığı yeni görüntüler sosyal medyayı sallarken, bir destek de dünya şampiyonu motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'ndan geldi.

2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 6

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu'nun Hollandalı Julia Looman ile evliliğinden dünyaya gelen Zayn Sofuoğlu, başarılı sporcu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kenan Sofuoğlu'nun üçüncü çocuğu Zayn, 11 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına olan ilgisiyle tanınan Zayn, babasının izinden gitmeyi tercih etti.

2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı 7

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Zayn, babasının kendisini çalıştırması ve yönlendirmesiyle motor sporlarında büyük bir başarı elde etmeye devam ediyor.

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