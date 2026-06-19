2 tekerlek üzerinde şov! Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn Sofuoğlu'na hayran kaldı

Kıvanç Tatlıtuğ'un adrenalin dolu günü! Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 7 yaşındaki Zayn'ın direksiyonuna geçtiği ATV'ye binen ünlü oyuncu, pistte heyecan dolu anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve küçük yetenek Zayn Sofuoğlu'nun dostluğu, paylaşılan yeni görüntülerle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pistte gerçekleşen buluşmada, 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde paylaşılan videoda espriyle karışık "Zayn, lütfen bana acı" sözleriyle takipçilerini gülümsetmişti.

ATV aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu, aracı iki tekerlek üzerinde sürerek, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşattı. Tatlıtuğ'un o anlardaki şaşkınlığı ve eğlenceli halleri, videoya yansıdı. ZAYN SOFUOĞLU'NDAN İKİ TEKERLEK ÜSTÜNDE ŞOV

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY: KIVANÇ TATLITUĞ AURASI" Küçük Sofuoğlu, bu unutulmaz anları 5,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Videoyu "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla yayınlayan Zayn, paylaşımıyla kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, kısa süre içerisinde yaklaşık 5 milyon görüntülenmeye ulaştı.