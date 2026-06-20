Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım

33 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu, yaklaşık 2,5 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik sürdürdüğü meslektaşı Nezir Çınarlı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Ekranların sevilen yüzü Hayal Köseoğlu, hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatındaki gelişmeleriyle magazin gündeminin merkezine oturdu.

Çocuk yaşlarda başladığı kariyerine Ruhsar ve Mahallenin Muhtarları gibi klasiklerle adım atan; Aşk-ı Memnu, Mucize Doktor ve Hudutsuz Sevda gibi fenomen yapımlarla başarısını perçinleyen Köseoğlu, şimdilerde yeni bir dizi projesindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

SET ARKADAŞLIĞINDAN EVLİLİĞE GİDEN YOL Hayal Köseoğlu'nun kalbini, kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı'ya kaptırdığı ve ikilinin yollarının Hudutsuz Sevda setinde kesiştiği biliniyor. Uzun süredir gözlerden uzak ve oldukça seviyeli bir ilişki sürdüren çift, 20 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen sürpriz bir evlilik teklifiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşımıştı.

BODRUM'DA SADE VE ŞIK NİŞAN TÖRENİ Mutlu birlikteliklerini resmileştiren çift, dün akşam (19 Haziran 2026) Bodrum Gölköy'de düzenlenen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Yaklaşık 60 kişilik, aile ve yakın dostların katıldığı samimi organizasyonda, Hayal Köseoğlu'nun tercih ettiği pudra pembesi saten elbisesi büyük beğeni topladı.