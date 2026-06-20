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Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

33 yaşındaki oyuncu Hayal Köseoğlu, yaklaşık 2,5 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik sürdürdüğü meslektaşı Nezir Çınarlı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 1

Ekranların sevilen yüzü Hayal Köseoğlu, hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatındaki gelişmeleriyle magazin gündeminin merkezine oturdu.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 2

Çocuk yaşlarda başladığı kariyerine Ruhsar ve Mahallenin Muhtarları gibi klasiklerle adım atan; Aşk-ı Memnu, Mucize Doktor ve Hudutsuz Sevda gibi fenomen yapımlarla başarısını perçinleyen Köseoğlu, şimdilerde yeni bir dizi projesindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 3

SET ARKADAŞLIĞINDAN EVLİLİĞE GİDEN YOL

Hayal Köseoğlu'nun kalbini, kendisi gibi oyuncu olan Nezir Çınarlı'ya kaptırdığı ve ikilinin yollarının Hudutsuz Sevda setinde kesiştiği biliniyor. Uzun süredir gözlerden uzak ve oldukça seviyeli bir ilişki sürdüren çift, 20 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen sürpriz bir evlilik teklifiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşımıştı.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 4

BODRUM'DA SADE VE ŞIK NİŞAN TÖRENİ

Mutlu birlikteliklerini resmileştiren çift, dün akşam (19 Haziran 2026) Bodrum Gölköy'de düzenlenen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Yaklaşık 60 kişilik, aile ve yakın dostların katıldığı samimi organizasyonda, Hayal Köseoğlu'nun tercih ettiği pudra pembesi saten elbisesi büyük beğeni topladı.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 5

Bodrum'un eşsiz atmosferinde, oldukça doğal ve içten anların yaşandığı nişan töreni, çiftin sevenleri tarafından da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Evlilik yolunda ilk adımı atan mutlu çiftin düğün tarihine dair detaylar ise şimdiden merak konusu oldu.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 6

ERSOY NEZİR ÇINARLI KİMDİR?

Ersoy Nezir Çınarlı 4 Şubat 1992 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu.

2009 yılında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlamıştır. 2019 yılında ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Gökhan Boybelen Yiğido rolü ile yer almış ve tanınmıştır.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı! Sette başlayan aşkta büyük adım 7

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Ersoy Nezir Çınarlı, 2009 yılında İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu kapsamında "Sessizliğim Benden Değil" adlı tiyatro oyununda rol aldı.

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