A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama

Moda dünyasının ve ekranların sevilen ismi Ece Sükan da çiftin mutluluğuna ortak olanlar arasındaydı. Sükan, paylaşıma nazar boncuğu emojisi bırakarak çiftin huzurlu birlikteliğine olan beğenisini ve iyi dileklerini gösterdi.

AİLEDEN GELEN EN İÇTEN TEBRİK

Doğum günü paylaşımının en özel yorumlarından biri ise kayınvalide Nuray Kobal'dan geldi. Kızının ve damadının mutluluğunu paylaşan Nuray Kobal, yaptığı "İyi ki" temalı yorumuyla çiftin bu özel gününde onlara olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.