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A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de hayat verdiği 'Doğan' karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 52. yaşını kutluyor. Sinem Kobal, eşinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı romantik karelerle kutladı.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 1

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ., sezon finaliyle birlikte ekranlara kısa bir ara verdi. 'Doğan' karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 52. yaşını kutluyor.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 2

2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, aile hayatlarıyla hayranlarından büyük takdir topluyor.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 3

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

İkili, evliliklerinde 10. yılı geride bırakırken, Sinem Kobal, eşinin doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Güzel oyuncu, gönderisine "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 4

İMİRZALIOĞLU'NA ÜNLÜ DOSTLARDAN SEVGİ SELİ!

Sinem Kobal'ın eşi için paylaştığı romantik kareler, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, ünlü çiftin yakın dostları ve aile üyeleri de paylaşıma kayıtsız kalmadı.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 5

ÜNLÜ İSİMLERDEN RENKLİ YORUMLAR

Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında Toprak Sağlam'ın esprili kutlaması dikkat çekti. Sağlam, paylaşıma "Hepiii börtdeyyyy Keennnn" yazarak arkadaşlıklarını samimi bir dille kutlarken, Diren Polatoğulları kalp ve ateş emojileriyle gönderiye olan beğenisini ifade etti.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 6

Moda dünyasının ve ekranların sevilen ismi Ece Sükan da çiftin mutluluğuna ortak olanlar arasındaydı. Sükan, paylaşıma nazar boncuğu emojisi bırakarak çiftin huzurlu birlikteliğine olan beğenisini ve iyi dileklerini gösterdi.

A.B.İ'nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında! Sinem Kobal'dan aşk dolu kutlama 7

AİLEDEN GELEN EN İÇTEN TEBRİK

Doğum günü paylaşımının en özel yorumlarından biri ise kayınvalide Nuray Kobal'dan geldi. Kızının ve damadının mutluluğunu paylaşan Nuray Kobal, yaptığı "İyi ki" temalı yorumuyla çiftin bu özel gününde onlara olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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