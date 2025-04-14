14 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi illerimiz riskli?
Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi illerimiz riskli?

Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi illerimiz riskli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2025 11:13
Yurdun batısında sıcaklıkların artması beklenirken Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın, Bitlis, Ağrı ve Çorum'da eğitime bugün ara verildi. Öte yandan zirai don tarıma darbe vurdu. Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi iller riskli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi illerimiz riskli?
Zirai don riski devam ediyor mu?
Zirai don riski devam ediyor mu?
Lüks araçların kazasında 1 can gitti!
Lüks araçların kazasında 1 can gitti!
60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor
60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor
Tavuk dönere ne oluyor?
Tavuk dönere ne oluyor?
Allah bizim belamızı versin
"Allah bizim belamızı versin"
Urla’daki çevre kirliliğine 3.7 milyon TL ceza
Urla'daki çevre kirliliğine 3.7 milyon TL ceza
Kovulduğu iş yerinden tamire gelen elektrikli bisikleti çaldı
Kovulduğu iş yerinden tamire gelen elektrikli bisikleti çaldı
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Ramiz Dayı... Pala... Laz Ziya...
Ramiz Dayı... Pala... Laz Ziya...
Gazeteci Murat Deveci vefat etti
Gazeteci Murat Deveci vefat etti
Nisanda lapa lapa kar yağışı
Nisanda lapa lapa kar yağışı
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
Daha Fazla Video Göster