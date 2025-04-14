Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi illerimiz riskli?

Yurdun batısında sıcaklıkların artması beklenirken Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın, Bitlis, Ağrı ve Çorum'da eğitime bugün ara verildi. Öte yandan zirai don tarıma darbe vurdu. Zirai don riski devam ediyor mu? Hangi iller riskli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek değerlendirdi.

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