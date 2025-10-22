Zeytinyağında büyük skandal! Ayvalık zeytinyağı alırken dikkat!

Zeytinyağındaki hileli ürünleri belirli aralıklarla ifşa ediliyor. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'ın da konuyla ilgili bir iddiası var; "Bölgede, bir yılda 18 bin ton zeytinyağı ürettiklerini" söylüyor ancak ortada bu söylem ile örtüşmeyen bir tablo var. Çünkü, piyasada Ayvalık etiketiyle 100 bin ton zeytinyağı satılıyor. Bu da her ürünün gerçekte Ayvalık zeytinyağı' olmadığı gerçeğini gözer önüne seriyor.

