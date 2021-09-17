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Zeytinburnu’nda kadın cinayeti

DHA
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Giriş: 17.09.2021 09:33
Zeytinburnu'nda Afganistanlı kadının eski kocası tarafından defalarca bıçaklanıp öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmed T. ise yakalandı. Olay, Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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