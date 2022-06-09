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Zehirli kobra yılanı paniği! Baba ve kızı...

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Giriş: 09.06.2022 13:19
Tayland'da yürekleri ağızlara getiren anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Motorsiklet üzerinde oturan minik kızın önünde aniden kobra yılanı belirdi. Bakın o anlarda neler yaşandı...
Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı... ZEHİRLİ KOBRA PANİĞİ! BABA VE KIZI...

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Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı...
Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı...
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