Yusufeli’nin iki yakası buluştu! 16 kilometre yol 685 metreye indi

Artvin'de yapılan Yusufeli barajı nedeniyle bölgede kara yolu ağı da değişti. Bölgeyi düzenlemek için inşasına başlanan Yusufeli merkez viyadüğünde de iki yaka birleşti. Köprü, asfalt çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

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