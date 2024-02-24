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Yusufeli’nin iki yakası buluştu! 16 kilometre yol 685 metreye indi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 20:20
Artvin'de yapılan Yusufeli barajı nedeniyle bölgede kara yolu ağı da değişti. Bölgeyi düzenlemek için inşasına başlanan Yusufeli merkez viyadüğünde de iki yaka birleşti. Köprü, asfalt çalışmalarının ardından hizmete açılacak.
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