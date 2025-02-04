Yurttan kış manzaraları! Ardahan’da termometreler -23 dereceyi gördü

Rize'nin bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda, kar kalınlığı yaklaşık 1 buçuk metreye ulaştı. Bölgede kış aktiviteleri ise yoğun ilgi görüyor. Termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gördüğü Ardahan'da da dev buz sarkıtları dikkat çekti. Artvin Şavşat ilçesinde ise rahatsızlanan 70 yaşındaki Nazmiye Yılmaz, tahta kızak ile köy girişine taşınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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