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Yürekleri ağza getiren şaka

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Giriş: 24.01.2021 15:27
Güncelleme:25.01.2021 08:33
Çin'de işlek bir caddede şaka yapmak isteyen bir kişi rögar kapağından içeri torpil bıraktı. İçeride biriken gazın etkisiyle bomba gibi patlayan torpil  bakın yürekleri nasıl ağza getirdi.

Çin'de işlek bir caddede şaka yapmak isteyen bir kişi rögar kapağından içeri torpil bıraktı. İçeride biriken gazın etkisiyle bomba gibi patlayan torpil bakın yürekleri nasıl ağza getirdi.

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