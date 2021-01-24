Yürekleri ağza getiren şaka

Çin'de işlek bir caddede şaka yapmak isteyen bir kişi rögar kapağından içeri torpil bıraktı. İçeride biriken gazın etkisiyle bomba gibi patlayan torpil bakın yürekleri nasıl ağza getirdi.

Çin'de işlek bir caddede şaka yapmak isteyen bir kişi rögar kapağından içeri torpil bıraktı. İçeride biriken gazın etkisiyle bomba gibi patlayan torpil bakın yürekleri nasıl ağza getirdi.