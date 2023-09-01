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Yunanistan'daki yangın Edirne sınırına dayandı

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Giriş: 01.09.2023 10:59
Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangınlar 14. gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor. Batı Trakya bölgesinde yer alan Dadia Ormanı‘ndaki yangın devam ederken, yangının büyüklüğü Türkiye tarafındaki köylerden görülebiliyor.
Yunanistan’daki yangın Edirne sınırına dayandı
Yunanistan'daki yangın Edirne sınırına dayandı
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