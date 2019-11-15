15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.11.2019

Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini iddia eden İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen tedavi edildi. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Uzunköprü ilçesi Eskiköy yakınlarındaki askeri yasak bölgede darbedilmiş ve bitkin halde İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen buldu.

Yunanistan'a geçmeleri sonrası yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu görülen göçmenlerden ikisinin kollarında kırık tespit edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenler, yaşadıklarını, tercüman aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

Afganistanlı Omid Rezai (30), Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Yunan askerlerince yakalandığını, şiddetli şekilde dövülerek Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

İran uyruklu Bilal Rüstem de (24) işkence gördüğü Yunanistan'dan geri gönderildiği Türkiye'de kendisine çok iyi bakıldığını, tedavisinin sağlandığını ifade etti.

Iraklı Şadıman Kamil (17), Yunanistan'da 2 gün hapiste bekletildiğini, çocuk olduğunu söylemesine rağmen kendisine şiddet uygulandığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi
Yunan polisi tarafından darp edilen 3 göçmen tedavi edildi
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Tır sürücüsü 20 metreden aşağı uçtu
Tır sürücüsü 20 metreden aşağı uçtu
Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
Savaş alanına döndü! Taksim'de iki grup birbirine girdi
Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
Hobi için başladı bir yılda 200 bin TL kazandı
Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı
Önce 32 dişini kaybetti şimdi de 'Delirten hastalığa' yakalandı
İzmir'de 4 kişinin öldüğü saldırıda bir tek o hayatta kaldı!
İzmir'de 4 kişinin öldüğü saldırıda bir tek o hayatta kaldı!
İstanbul'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Et dönerdeki hileye dikkat!
Et dönerdeki hileye dikkat!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
'Boğaz'da can pazarı
'Boğaz'da can pazarı
Daha Fazla Video Göster