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Videolar Yaşam Videoları Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

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Giriş: 06.10.2020 09:48
Güncelleme:06.10.2020 10:35
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Yumurta alırken dikkat! Eğer bu rakamlarla başlıyorsa...

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Yumurta alırken dikkat! Eğer bu rakamlarla başlıyorsa...

Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa... YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ KOD NE ANLAMA GELİYOR? YUMURTANIZIN KODU NE? EĞER 3 İLE BAŞLIYORSA...

Yumurtanızın kodu ne?
Yumurtanızın kodu ne?
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