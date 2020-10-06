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Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Yumurta alırken dikkat! Eğer bu rakamlarla başlıyorsa...
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Yumurta alırken dikkat! Eğer bu rakamlarla başlıyorsa...