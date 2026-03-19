Gaziantep'te baklava seferberliği: Bayram öncesi tatlı telaş

Ramazan Bayramı’nın eşiğinde, tatlı denilince akla gelen ilk durak olan Gaziantep’te baklava fırınları adeta birer ateş hattına döndü. Arife gününün bereketiyle çarşı pazar hıncahınç dolarken, A Haber ekibi baklavanın anavatanında yaşanan o tarihi yoğunluğu ve usta ellerden süzülen lezzet sırlarını yerinde görüntüledi. Siparişlerin havada uçuştuğu, vardiyaların ikiye katlandığı o sıcak temas anlarında, Gaziantepli baklavacılar dünyanın dört bir yanına lezzet köprüsü kurmak için zamanla yarışıyor. Hem yerel halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelen taleplerin karşılanması için düğmeye basılan kentte, baklava fırınlarından yükselen dumanlar bayramın müjdecisi niteliğinde.