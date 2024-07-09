09 Temmuz 2024, Salı
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Yüksek kira gerilimi! Kirayı 5 katına çıkarmak isteyince…
Konutta olduğu gibi, iş yeri kira sözleşmelerinde de, zammı 12 aylık TÜFE ortalaması belirliyor. Ancak İstanbul'un işlek semtlerinden Akaretler'de bir mal sahibi, kirayı tam beş katına, bir milyon liraya çıkarmak istedi. Kiracı bu fahiş artışı kabul etmeyince de, yıldırma taktikleri devreye girdi. İşte sık sık elektriksiz kalan işletme ve mal sahibi arasındaki o yüksek gerilimin detayları...