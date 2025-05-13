13 Mayıs 2025, Salı
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Yozgat’ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yetkililer ise sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği, sis farlarının açılması, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda vatandaşları uyardı.