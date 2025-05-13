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Yozgat’ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye düştü

Yozgat’ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 13.05.2025 12:06
Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yetkililer ise sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği, sis farlarının açılması, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda vatandaşları uyardı.
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Yozgat’ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye düştü
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