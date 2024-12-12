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Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 23:29
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Turgut E. idaresindeki otomobil, yola kontrolsüzce çıktığı iddia edilen yaya Fevzi A.'ya çarptı. Çarpma sonrası takla atan yaya yaralandı. Fevzi A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı!
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