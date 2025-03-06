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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı!

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 01:20
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. yönetimindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.H. (67) adlı kadına çarptı. Aracın çarptığı vatandaş yaklaşık 10 metre sürüklendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı!
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı!
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı!
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