25 Ağustos 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Dürümlü idaresindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobil ile 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken