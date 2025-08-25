25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi

Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 19:02
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Dürümlü idaresindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobil ile 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Edirne otogarında güldüren görüntüler: Başıboş eşek dubayı çaldı
Edirne otogarında güldüren görüntüler: Başıboş eşek dubayı çaldı
Taksici baygınlık geçirdi: Vatandaşlar başından ayrılmadı
Taksici baygınlık geçirdi: Vatandaşlar başından ayrılmadı
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Yoldan çıkan minibüs iki araca çarparak devrildi
Tekirdağ’da hastaneye gelen inek gülümsetti
Tekirdağ'da hastaneye gelen inek gülümsetti
Susurluk’ta orman yangını başladı
Susurluk'ta orman yangını başladı
Babası sınav çıkışı çiçekle karşılamıştı: Müjdeli haberi telefonla verdi
Babası sınav çıkışı çiçekle karşılamıştı: Müjdeli haberi telefonla verdi
Bolu’nun Kızılderili Reisi son yolculuğuna uğurlandı
Bolu’nun "Kızılderili Reisi" son yolculuğuna uğurlandı
15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar
15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar
Maltepe’de yol verme kavgası kamerada
Maltepe'de yol verme kavgası kamerada
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van’a getirildi
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van'a getirildi
Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor
Balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
Daha Fazla Video Göster