Yolcuların canını hiçe saydı! Tehlikeli anlar A Haber kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar- Denizli karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü trafikte korku dolu anlar yaşattı. 140 kilometre hızla ilerleyen otobüs, yolcuların ve diğer araçlarda bulunanların canını hiçe saydı. O anları A Haber ekibi anbean kayıt altına aldı. İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri sorumsuz sürücüye üç ayrı ihlalden ceza kesti. Ceza kesilen sürücü A Haber ekibine saldırdı.

Ne otobüste bulunan yolcuların ne de diğer sürücülerin canını hiçe sayması otobüs şoförünü durdurmadı.

Afyonkarahisar - Denizli karayolunda seyir halindeki yolcu otobüs şoförü yaptığı hızla trafiği tehlikeye attı.

O anları görüntüleyen A Haber ekipleri 140 kilometre hızla gitmesine rağmen otobüse yetişemedi.

Ekiplerimiz otobüs sürücüsünü polise ihbar etti.

Polis kontrol noktasında durdurulan araçta denetleme yapıldı.

Neden hız yapığı sorulan şoförün verdiği cevapsa pişkinliğin bu kadarı dedirtti. Özrü kabahatinden büyük olan skandal açıklamasında "Araç arızalıydı o yüzden hız yaptım" diyen şoförün, 120 kilometre sınırını bir çok kez aştığı tespit edildi.

Üç ayrı ihlalden ceza yazılan otobüs şoförü yoluna devam etti.