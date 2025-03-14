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Yol kavgası cinayetle bitti! O anlara ait yeni görüntüler çıktı

Yol kavgası cinayetle bitti! O anlara ait yeni görüntüler çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 23:21
14 Aralık 2024’te Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş’un saldırı anı ve son dakikalarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü oldukları belirlenen saldırganlar, Kurtuluş’a kurşun yağdırdıktan sonra yere düşen genci uzun süre tekmeledi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlılar şu anda cezaevinde bulunuyor. İlk duruşmaları 30 Mayıs'ta görülecek. Acılı Kurtuluş ailesi ise, evlatlarını kaybetmenin acısıyla zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor.
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