Yoğun bakımdaki Türk hastayı ölüme terk ettiler! Türkiye hastasına sahip çıkarak ambulans uçak gönderdi

Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımda yatan 47 yaşındaki Türk vatandaşı İlhan Duman'ın ailesinden gelen yardım çağrısı sonrası Türkiye Hollanda'ya özel ambulans uçak göndererek Duman'ı Türkiye'ye getirecek. Hollanda'da Duman'ın tedavi gördüğü hastanenin doktorları hastanın fişini çekeceklerini ve ailesinin artık hasta ile vedalaşması gerektiğini ifade ederek Duman'ı ölüme terk etmişti.

Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımda bulunan 47 yaşındaki 3 çocuk babası İlhan Duman Türkiye'nin özel ambulans uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

FİŞİNİ ÇEKECEKLERDİ

Hollandalı doktorların bugün hastanın fişini çekeceğini açıklamasının ardından aile böyle bir işlemin yapılmamasını talep etti. Hastahane yönetimi ise Türk ailenin baba İlhan Duman ile vedalaşmaları gerektiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Bu noktada İlhan Duman'ın 3 çocuğunun "Ne olur babamızı kurtarın" çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı bu çağrıyı duydu harekete geçti. Türkiye'nin özel ambulans uçağı Hollanda'daki doktorlar tarafından ölüme terk edilen İlhan Duman'ı Hollanda'dan Türkiye topraklarına getirmek üzere havalandı.

3 çocuk babası İlhan Duman'ı Türkiye'ye getiren ambulans uçak saat 19.00'da yola çıktı.