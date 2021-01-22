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Yoğun bakımdaki Türk hastayı ölüme terk ettiler! Türkiye hastasına sahip çıkarak ambulans uçak gönderdi
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımda bulunan 47 yaşındaki 3 çocuk babası İlhan Duman Türkiye'nin özel ambulans uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
FİŞİNİ ÇEKECEKLERDİ
Hollandalı doktorların bugün hastanın fişini çekeceğini açıklamasının ardından aile böyle bir işlemin yapılmamasını talep etti. Hastahane yönetimi ise Türk ailenin baba İlhan Duman ile vedalaşmaları gerektiğini söyledi.
CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Bu noktada İlhan Duman'ın 3 çocuğunun "Ne olur babamızı kurtarın" çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı bu çağrıyı duydu harekete geçti. Türkiye'nin özel ambulans uçağı Hollanda'daki doktorlar tarafından ölüme terk edilen İlhan Duman'ı Hollanda'dan Türkiye topraklarına getirmek üzere havalandı.
3 çocuk babası İlhan Duman'ı Türkiye'ye getiren ambulans uçak saat 19.00'da yola çıktı.