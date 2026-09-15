Tarladan markete fiyat vurgunu nasıl yapılıyor? Ürün fiyatları neden katlanıyor?

Tarladan markete uzanan fiyat yolculuğunda aradaki farkın nasıl oluştuğu mercek altına alındı. A Haber ekipleri, hem market fiyatlarını hem de üreticinin bahçe ve tarladaki satış fiyatlarını araştırdı. Ürünlerin tüketiciye ulaştığı noktadaki fiyat değişimi incelenirken, farklı ürünlerin raf fiyatları görüntülendi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Halil Karahan, ürünlerin üretim noktalarından canlı yayın yaptı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan ise marketlerdeki fiyatları inceledi. Tarla ve bahçelerde üreticinin ürünlerini hangi fiyatlardan sattığı yerinden aktarılırken, stüdyoda Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği süreçte fiyat artışlarının nedenlerini değerlendirdi.