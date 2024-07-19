YKS’nsin ardından sıra tercihlerde! Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı! Öğrenciler tercihte nelere dikkat etmeli?

Yaklaşık 3 milyon üniversite adayının büyük bir özveri ile hazırlandığı yükseköğretim kurumları sınavı, yerini tercih heyecanına bıraktı. Peki üniversite tercihi yapacak öğrenciler nelere dikkat etmeli? Uzmanından tavsiyeler A Haber’de.

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