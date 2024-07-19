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YKS’nsin ardından sıra tercihlerde! Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı! Öğrenciler tercihte nelere dikkat etmeli?

YKS’nsin ardından sıra tercihlerde! Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı! Öğrenciler tercihte nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 18:41
Yaklaşık 3 milyon üniversite adayının büyük bir özveri ile hazırlandığı yükseköğretim kurumları sınavı, yerini tercih heyecanına bıraktı. Peki üniversite tercihi yapacak öğrenciler nelere dikkat etmeli? Uzmanından tavsiyeler A Haber’de.
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Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı!
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