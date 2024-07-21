YKS’nin ardından sıra tercihlerde! Öğrenciler tercihte nelere dikkat etmeli?

Yaklaşık 3 milyon üniversite adayının büyük bir özveri ile hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, yerini tercih heyecanına bıraktı. Peki üniversite tercihi yapacak öğrenciler nelere dikkat etmeli? Uzmanından tavsiyeler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN