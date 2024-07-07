07 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yıllara meydan okuyan unutulmaz şarkılar! Anadolu rock, arabesk, pop ve protest müzik… | NOSTALJİ
Müzik açısından büyük bir çeşitliliğin ve yeniliğin yaşandığı bir dönemdi 1970'ler. Anadolu rock, arabesk, pop ve protest müzik gibi çeşitli akımlarla Türkiye'nin kültürel zenginliği kondu ortaya. Kısacası günümüzde de etkisini sürdüren ve hafızalardan silinmeyen eserleriyle bir dönemin temsilini üstlendi 1970'ler Türk müziği. Gelin şimdi o döneme gidelim ve efsaneleşen o ezgileri hatırlayalım...