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Yıllara meydan okuyan unutulmaz şarkılar! Anadolu rock, arabesk, pop ve protest müzik… | NOSTALJİ

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 17:02
Müzik açısından büyük bir çeşitliliğin ve yeniliğin yaşandığı bir dönemdi 1970'ler. Anadolu rock, arabesk, pop ve protest müzik gibi çeşitli akımlarla Türkiye'nin kültürel zenginliği kondu ortaya. Kısacası günümüzde de etkisini sürdüren ve hafızalardan silinmeyen eserleriyle bir dönemin temsilini üstlendi 1970'ler Türk müziği. Gelin şimdi o döneme gidelim ve efsaneleşen o ezgileri hatırlayalım...
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