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Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını

Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını

İHA
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Giriş: 28.07.2024 16:41
Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı, halka açıldığı 20 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular ziyaret için müzenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını
Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını
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