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Yıldız Sarayı restorasyonu tamamladı! Müze olarak pazartesi dışında ziyarete açık olacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 17.07.2024 13:09
Tam 5 yıl süren restorasyon tamamlandı. Yıldız sarayı 115 yıl sonra kapılarını halka açıyor. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız anlattı.
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Restorasyon tamam! 115 yıl sonra kapılar açılıyor
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