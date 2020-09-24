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Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler! O anlar kamerada

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Giriş: 24.09.2020 17:26
Güncelleme:24.09.2020 17:29
Diyarbakır'da iki arkadaş, yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasına kaydetmek istedi. Çiftleşme dansını bitiren yılanlar daha sonra çekim yapan vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş, evlerinin arka bahçesinde çiftleşme dansı yapan iki yılan gördü. Bu anları kaydetmek isteyen arkadaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayıt tuşuna bastı.

Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler! O anlar kamerada YILANLARIN VİDEOSUNU ÇEKERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜLER! O ANLAR KAMERADA

Çiftleşme dansını bitiren yılanlar, daha sonra vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yılanların videosunu çekerken...
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