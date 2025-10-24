Yeşilkent alt geçidinde yine kaza: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de sık sık kazaların yaşandığı için "ucube alt geçit" olarak bilinen Yeşilkent alt geçidinde yine trafik kazaları meydana geldi. Peş peşe yaşanan iki kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Halil Durmuşoğlu idaresindeki 34 GUN 239 plakalı otomobil, Azerbaycan uyruklu Suraia Mamedova'nın kullandığı 55 ABD 445 plakalı otomobile arka sol kısmından çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi ve yaralanan olmadı. Bu kazanın hemen ardından aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ise Halil Kutbay (52 ) yönetimindeki 55 AOZ 354 plakalı motosiklet devrildi. Kutbay, iki eli ve dirseğinden yaralandı. Ambulans ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ancak Halil Kutbay daha sonra kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Polis her iki ayrı kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN