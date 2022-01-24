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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik neden öldü? Hastaneden açıklama geldi

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Giriş: 24.01.2022 10:30
Son dakika haberine göre… Türkiye bu sabaha acı bir haberle uyandı. Yeşilçam’ın usta isimlerinde 79 yaşındaki Fatma Girik hayata veda etti. Koronavirüse bağlı zatürre tedavisi gören Fatma Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
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