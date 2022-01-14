Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in ağabeyi bakın kimmiş?

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'nın ağabeyinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in ağabeyinin son hali sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncu nasıl da değiştimiş.