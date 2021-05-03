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Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 03.05.2021 12:26
Güncelleme:03.05.2021 12:48
Tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi. Elektriksel ihtiyacın olmadığı cihaz nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Mahmut Tokur, cihaz ile ilgiler bilgiler verdi.
Tek kullanımlık solunum cihazı üretildi TEK KULLANIMLIK SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ
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Tek kullanımlık solunum cihazı üretildi
Tek kullanımlık solunum cihazı üretildi
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