Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

Tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi. Elektriksel ihtiyacın olmadığı cihaz nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Mahmut Tokur, cihaz ile ilgiler bilgiler verdi.

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