Yerli silah fabrikası nasıl soba fabrikası oldu? Şakir Zümre anısına…

Bugün geldiğimiz süreçte Türkiye kendi yerli ve milli silahlarını üretebilen sayılı ülkeler arasında. Ancak Türkiye bugünlere kolay gelmedi. 1925'te Şakir Zümre tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli silah fabrikası, baskılar sonucu soba fabrikasına dönüştürüldü. İşte Şakir Zümre ve o silah fabrikasının ibretlik öyküsü...

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