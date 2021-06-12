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Yerli aşıda son dakika gelişmesi | Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2021 09:53
Yerli aşıda sona gelindi. Son dakika gelişmesine göre; inaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi. Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.
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