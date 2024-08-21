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Yerköy YHT istasyonu 23 Ağustos’ta açılıyor! İstasyon 110 bin yolcuya hizmet verecek

Yerköy YHT istasyonu 23 Ağustos’ta açılıyor! İstasyon 110 bin yolcuya hizmet verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 20:00
Ankara-Sivas YHT Hattı’nın en önemli halkası olan Yozgat Yerköy YHT istasyonu, 23 Ağustos Cuma günü hizmete açılıyor. Tren 110 bin yolcu kapasitesi ile vatandaşının beğenisine sunulacak.
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