Yerköy YHT istasyonu 23 Ağustos’ta açılıyor! İstasyon 110 bin yolcuya hizmet verecek

Ankara-Sivas YHT Hattı’nın en önemli halkası olan Yozgat Yerköy YHT istasyonu, 23 Ağustos Cuma günü hizmete açılıyor. Tren 110 bin yolcu kapasitesi ile vatandaşının beğenisine sunulacak.

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