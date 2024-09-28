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Yer fıstığının başkenti Osmaniye’de festival heyecanı

Yer fıstığının başkenti Osmaniye’de festival heyecanı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 18:49
Türkiye’nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlanmasının yüzde 90’ının yapıldığı Osmaniye’de, Yer Fıstığı Festival için geri sayım başladı.
Yer fıstığının başkenti Osmaniye’de festival heyecanı
Yer fıstığının başkenti Osmaniye’de festival heyecanı
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