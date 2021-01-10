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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

A Haber
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Giriş: 10.01.2021 12:17
Güncelleme:11.01.2021 08:57
Erzurum Palandöken'deki gizemli yol araçların boş viteste rampa yukarı hareket etmesiyle dikkat çekiyor. Yolun manyetik ya da manevi boyutu olduğu iddia edilse de gerçek biraz farklı.

Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor.

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan 200 metrelik yol ilginç bir özelliğe sahip.

Bu yola gelenler vitesi boşa alıp ayaklarını gazdan çekseler de araçları rampa yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Yolun özelliğini duyan herkes soluğu bölgede alıyor. Araçlarıyla bu deneyimi yaşayanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Ancak tüm bunlar göz yanılmasından ibaret.

2008 yılında yapılan araştırmada yolun yokuş yukarı değil rampa aşağı olduğu belirlendi.

Yer çekiminin olmadığı iddia edilen gizemli yol şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor YER ÇEKİMİNİN OLMADIĞI İDDİA EDİLEN 'GİZEMLİ YOL' ŞAŞIRTIYOR! DUYAN DENEMEK İÇİN SOLUĞU BURADA ALIYOR

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