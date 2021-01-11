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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Erzurum Palandöken'deki gizemli yol araçların boş viteste rampa yukarı hareket etmesiyle dikkat çekiyor. Yolun manyetik ya da manevi boyutu olduğu iddia edilse de gerçek biraz farklı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 08:57
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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor.

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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan 200 metrelik yol ilginç bir özelliğe sahip.

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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Bu yola gelenler vitesi boşa alıp ayaklarını gazdan çekseler de araçları rampa yukarı hareket etmeye devam ediyor.

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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Yolun özelliğini duyan herkes soluğu bölgede alıyor. Araçlarıyla bu deneyimi yaşayanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Ancak tüm bunlar göz yanılmasından ibaret.