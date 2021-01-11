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11 Ocak 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor
Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor
Erzurum Palandöken'deki gizemli yol araçların boş viteste rampa yukarı hareket etmesiyle dikkat çekiyor. Yolun manyetik ya da manevi boyutu olduğu iddia edilse de gerçek biraz farklı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 08:57