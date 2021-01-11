Yer çekiminin olmadığı iddia edilen 'gizemli yol' şaşırtıyor! Duyan denemek için soluğu burada alıyor

Erzurum Palandöken'deki gizemli yol araçların boş viteste rampa yukarı hareket etmesiyle dikkat çekiyor. Yolun manyetik ya da manevi boyutu olduğu iddia edilse de gerçek biraz farklı.