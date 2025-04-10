’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması: İkinci dalga operasyonda yakalanan 13 kişi hakkında iddianame

Yenidoğan Çetesi davasında, 21’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ana dava sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle başlatılan yeni dava ise ana davayla birleştirildi. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de bu davada sanık olarak yer aldı.

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